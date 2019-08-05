Эрдоган объявил о новом наступлении на курдов в Сирии

5 августа, 2019, 10:33

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новой военной операции в районе, контролируемом курдами восточнее Евфрата на севере Сирии

Эрдоган сообщил, что и Россия, и США были проинформированы о запланированной операции, но не уточнил, когда она начнется, передает Анадолу.

Он напомнил, что турецкая армия провела "успешные" операции в сирийских городах Африн, Джераблюс и Эль-Баб.

"Наша новая цель - восточнее реки Евфрат", - сообщил президент Турции.

Это будет третье турецкое наступление в Сирии с начала войны.

Ранее стало известно, что переговоры между США и Турцией о создании зоны безопасности на восток от Евфрата зашли в тупик из-за требований Эрдогана к американцам прекратить поддержку курдских отрядов.

США, в частности, поддерживают курдскую группировку YPG, которую в Турции считают союзником запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Нынешнее наступление будет третьей военной операцией Турции в Сирии за последние годы. В 2016 году Эрдоган начал операцию "Щит Евфрата", в 2018 году - "Оливковая ветвь", целью которой был захват Африна.