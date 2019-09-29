Волкера заподозрили в лоббировании интересов производителя Javelin в Украине, - СМИ
Об этом со ссылкой на Politico сообщает "Громадське" .
Издание напоминает, что Волкер занимал должность в крупной лоббистской компании BGR Group, а также является исполнительным директором Института Маккейна, вашингтонского аналитического центра.
Фактически Волкер был спецпредставителем США как "волонтер", сохраняя свои оплачиваемые места работы. Обе названные компании имеют финансовые связи с фирмой Raytheon, которая производит комплексы Javelin и которая получила миллионные прибыли от решения президента Дональда Трампа начать поставки этих комплексов Украине.
Издание отмечает, что сейчас Волкера никто не обвиняет в конфликте интересов из-за того, что он поддерживал идею поставок Javelin Украины.
- Напомним, 28 сентября спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер подал в отставку.
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