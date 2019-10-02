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Espreso.tvОбществоШуфрич пришел в Раду с заклеенным ртом. Фотофакт

Шуфрич пришел в Раду с заклеенным ртом. Фотофакт


фото: Facebok Ян Доброносов
Народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич пришел 2 октября в Верховную Раду с заклеенным черной лентой ртом

Фотографию опубликовал фотограф Ян Доброносов в Facebook.

Вероятно, таким образом Шуфрич выражает протест против решения Нацсовета по непродлению лицензий пяти региональным компаниям, которые ретранслировал канал Виктора Медведчука "112 Украина".

Перед этим депутат вместе с коллегой Вадимом Рабиновичем выступали с трибуны парламента с плакатом "Я против цензуры". Однако, плакат долго не провисел: другие народные избранники написали на нем "ПТН - ПНХ", а затем вовсе сняли.

 

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