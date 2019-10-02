Шуфрич пришел в Раду с заклеенным ртом. Фотофакт
2 октября, 2019, 15:19
Народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич пришел 2 октября в Верховную Раду с заклеенным черной лентой ртом
Фотографию опубликовал фотограф Ян Доброносов в Facebook.
Вероятно, таким образом Шуфрич выражает протест против решения Нацсовета по непродлению лицензий пяти региональным компаниям, которые ретранслировал канал Виктора Медведчука "112 Украина".
Перед этим депутат вместе с коллегой Вадимом Рабиновичем выступали с трибуны парламента с плакатом "Я против цензуры". Однако, плакат долго не провисел: другие народные избранники написали на нем "ПТН - ПНХ", а затем вовсе сняли.
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