В Раде на плакате Шуфрича и Рабиновича написали "ПТН-ПНХ"
2 октября, 2019, 10:56
Группа депутатов Верховной Рады из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" перед начало пленарного заседания вывесила на трибуне парламента плакат "Я против цензуры"
Об этом сообщает LB.ua
Отмечается, что таким образом они решили протестовать против отказа Нацсовета в продолжении цифровых лицензий группе региональных телеканалов, осуществляющих вещание под логотипом "112 Украина".
Плакат долго не провисел: сначала другие депутаты нем написали "ПТН - ПНХ", а потом и вовсе сняли.
Фото: "Наш"
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