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Espreso.tvОбществоВ Раде на плакате Шуфрича и Рабиновича написали "ПТН-ПНХ"

В Раде на плакате Шуфрича и Рабиновича написали "ПТН-ПНХ"

Группа депутатов Верховной Рады из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" перед начало пленарного заседания вывесила на трибуне парламента плакат "Я против цензуры"

Об этом сообщает LB.ua

Отмечается, что таким образом они решили протестовать против отказа Нацсовета в продолжении цифровых лицензий группе региональных телеканалов, осуществляющих вещание под логотипом "112 Украина".

Плакат долго не провисел: сначала другие депутаты нем написали "ПТН - ПНХ", а потом и вовсе сняли.

Фото: "Наш"

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