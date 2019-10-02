Штрафы до $ 250 тысяч: В Нью-Йорке запретили термин "нелегальный мигрант"
2 октября, 2019, 11:25
Власти Нью-Йорка ввели штраф за употребление выражения "нелегальный мигрант"
Об этом сообщает CNN.
Таковы новые правила борьбы с дискриминацией на основе иммиграционного статуса и национального происхождения.
В комиссии по правам человека заявили, что чаще всего термин "нелегальный миграннт" используется в дискриминационных целях.
Также дискриминацией считать запрет сотрудникам отеля разговаривать на их родном языке, угрозы хозяев квартир пожаловаться в миграционную службу на жителей в случае конфликтов или высказанные в любой ситуации требования "говорить на английском или забираться в свою страну".
За нарушение этих правил предусмотрены штрафы до $ 250000.
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