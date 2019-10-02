Экс-президент "Реала" поиздевался над голкипером "Реала" за ошибку в матче ЛЧ
2 октября, 2019, 12:44
Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон поиздевался над бельгийским голкипером испанского "Реала" Тибо Куртуа за нелепые ошибки в игре Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге"
Кальдерон опубликовал фото улыбающегося бывшего голкипера мадридцев Навас в twitter.
Костариканец потерял место в основе "Реала" после перехода в команду Куртуа из "Челси" в 2018 году. Летом Навас оставил испанский клуб и перешел во французский ПСЖ.
Куртуа в первом тайме матча с "Брюгге" пропустил два нелепых гола и был освистан болельщиками. В перерыве вратаря заменили. Позже выяснилось, что бельгийский голкипер имел проблемы со здоровьем и даже не смог после матча самостоятельно управлять автомобилем.
Матч между "Реалом" и "Брюгге" завершился вничью 2: 2.
October 1, 2019
- Напомним, в матче 2-го тура Лиги чемпионов испанский "Реал" чуть не проиграл бельгийскому "Брюгге" .
- Украинский игрок "Брюгге" Эдуард Соболь получил вторую по рейтингу оценку в команде, за матч Лиги чемпионов против "Реала".
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке