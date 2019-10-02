Экс-президент "Реала" поиздевался над голкипером "Реала" за ошибку в матче ЛЧ

2 октября, 2019, 12:44

Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон поиздевался над бельгийским голкипером испанского "Реала" Тибо Куртуа за нелепые ошибки в игре Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге"

Кальдерон опубликовал фото улыбающегося бывшего голкипера мадридцев Навас в twitter.

Костариканец потерял место в основе "Реала" после перехода в команду Куртуа из "Челси" в 2018 году. Летом Навас оставил испанский клуб и перешел во французский ПСЖ.

Куртуа в первом тайме матча с "Брюгге" пропустил два нелепых гола и был освистан болельщиками. В перерыве вратаря заменили. Позже выяснилось, что бельгийский голкипер имел проблемы со здоровьем и даже не смог после матча самостоятельно управлять автомобилем.

Матч между "Реалом" и "Брюгге" завершился вничью 2: 2.