МИД Турции отреагировало на "крымский форум" в Стамбуле
Так в МИД Турции прокомментировали проведение 1 октября в Стамбуле так называемого "Турецко-Крымского экономического форума", сообщает Укринформ.
Несмотря на усилия украинских дипломатов, позицию турецкой стороны, а также отказ со стороны одного из отелей сети "Хилтон", где сначала планировали провести "форум", мероприятие состоялось в другом отеле Стамбула.
"Позиция Турции в Украину четкая. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и не признаем незаконную и нелегитимную аннексию Крыма. У нас нет официального контакта с де-факто властями в Крыму. Попытки легитимизировать аннексию Крыма не окажут влияния на нашу политику", - заявили в МИД .
Совет внешнеэкономических связей Турции (DEIK) призвала турецких бизнесменов не участвовать в "форуме" и отметила, что Турецкая Республика поддерживает территориальную целостность Украины, не признает аннексию Крыма, и проведение такого мероприятия противоречит государственной политике Турции и международному праву.
На намерении проведения этого форума отреагировало посольство Украины в Турции и генконсульство Украины в Стамбуле, направив соответствующие обращения в МИД Турции, местных властей, в промышленные, коммерческие союза, к руководству отеля, где должен происходить "крымский форум" с разъяснением ситуации и призывом не участвовать в мероприятии и не предоставлять содействие его организации.
Посол Украины в Турции Андрей Сибига назвал мероприятие провокацией и попыткой россиян легитимизировать оккупацию Крыма.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке