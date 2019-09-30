Посол Украины в Турции назвал провокацией "крымский" форум в Стамбуле

30 сентября, 2019, 17:29

Посол Украины в Турции Андрей Сибига призвал турецких бизнесменов не участвовать в провокационном "экономическом форуме", запланированном россиянами в Стамбуле

Об этом он написал в Twitter.

"Очередная тщетная попытка российского оккупанта вместе с местными маргиналами провести" крымские "меры в Турции - под названием "Экономический форум" в Стамбуле скрывается очередная провокация и нарушение украинского и международного права", - подчеркнул дипломат.

"Призываем турецких бизнесменов быть бдительными и не участвовать. Спасибо Турции за поддержку", - написал он.