Лига чемпионов: "Бавария" разгромила "Тоттенхэм" и результаты всех матчей вторника
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
Групповой раунд. 2-й тур
Первое октября
Группа A
"Реал" (Испания) - "Брюгге" (Бельгия) 2: 2
Голы: Рамос, 55, Каземиро, 85 - Деннис, 9, 39
"Галатасарай" (Турция) - ПСЖ (Франция) 0: 1
Голы: Икарди, 55
группа В
"Тоттенхэм" (Англия) - "Бавария" (Германия) 2: 7
Голы: Сон, 12 Кейн, 61 (пен) - Кимми, 15, Левандовский, 45, 87, Гнабри, 53, 55, 83, 88
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Олимпиакос" (Греция) 3: 1
Голы: Вулич, 62, Милунович, 87, Боакье, 90
группа С
"Аталанта" (Италия) - "Шахтер" (Украина) 1: 2
Голы: Сапата, 28 - Мораес, 41, Соломон, 90 + 5
"Манчестер Сити" (Англия) - "Динамо" (Хорватия) 2: 0
Голы: Стерлинг, 66, Фоден, 90 + 5
Группа D
"Локомотив" (Россия) - "Атлетико" (Испания) 0: 2
Голы: Жоау Феликс, 48, Томас, 58
"Ювентус" (Италия) - "Байер" (Германия) 3: 0
Голы: Игуаин, 17 Бернардески, 62, Роналду, 89
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