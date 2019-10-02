 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Бавария" разгромила "Тоттенхэм" и результаты всех матчей вторника

Лига чемпионов: "Бавария" разгромила "Тоттенхэм" и результаты всех матчей вторника


фото: REUTERS
1 октября было сыграно 8 матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

Групповой раунд. 2-й тур

Первое октября

Группа A

"Реал" (Испания) - "Брюгге" (Бельгия) 2: 2

Голы: Рамос, 55, Каземиро, 85 - Деннис, 9, 39

"Галатасарай" (Турция) - ПСЖ (Франция) 0: 1

Голы: Икарди, 55

 

группа В

"Тоттенхэм" (Англия) - "Бавария" (Германия) 2: 7

Голы: Сон, 12 Кейн, 61 (пен) - Кимми, 15, Левандовский, 45, 87, Гнабри, 53, 55, 83, 88

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Олимпиакос" (Греция) 3: 1

Голы: Вулич, 62, Милунович, 87, Боакье, 90

группа С

"Аталанта" (Италия) - "Шахтер" (Украина) 1: 2

Голы: Сапата, 28 - Мораес, 41, Соломон, 90 + 5

"Манчестер Сити" (Англия) - "Динамо" (Хорватия) 2: 0

Голы: Стерлинг, 66, Фоден, 90 + 5

Группа D

"Локомотив" (Россия) - "Атлетико" (Испания) 0: 2

Голы: Жоау Феликс, 48, Томас, 58

"Ювентус" (Италия) - "Байер" (Германия) 3: 0

Голы: Игуаин, 17 Бернардески, 62, Роналду, 89

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 октября, 2019 среда

1 октября, 2019 вторник

больше новостей

2 октября, 2019 среда

1 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать