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Espreso.tvОбществоЛукашенко и Зеленский встретятся в Житомире

Лукашенко и Зеленский встретятся в Житомире


фото: rbc
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко примут участие во втором форуме регионов
Об этом сообщает пресс служба президента Украины.
 
Встреча состоится 4 октября в Житомире в рамках второго форума регионов Украины и Беларуси.
 
Отмечается, что во время переговоров двух президентов будет обсужден широкий круг актуальных вопросов украинского-белорусского сотрудничества.
 
"В рамках форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси", - говорится в сообщении.
 
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