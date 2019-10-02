Лукашенко и Зеленский встретятся в Житомире
2 октября, 2019, 16:47
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко примут участие во втором форуме регионов
Об этом сообщает пресс служба президента Украины.
Встреча состоится 4 октября в Житомире в рамках второго форума регионов Украины и Беларуси.
Отмечается, что во время переговоров двух президентов будет обсужден широкий круг актуальных вопросов украинского-белорусского сотрудничества.
"В рамках форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси", - говорится в сообщении.
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