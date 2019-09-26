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Espreso.tvОбщество"Готов его помиловать", - Лукашенко об обвиняемом в шпионаже украинце Шаройко

"Готов его помиловать", - Лукашенко об обвиняемом в шпионаже украинце Шаройко


фото: belta
Лукашенко готов решить вопрос с освобождением осужденного в Беларуси украинца Шаройко на взаимных началах

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов в ближайшее время на взаимной основе решить вопрос с помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики.

По словам белорусского лидера, на этот счет даже были договоренности с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, однако, как заявил Лукашенко, "украинская сторона не выполнила договоренности".

"Много разговоров об этих задержанных. Хотя на эту тему я с Порошенко вел разговор. Я ему показываю: вот документы - видео, аудиозаписи относительно вашего парня. Звание его - полковник, - рассказал глава государства. - Я Петру Порошенко говорю: слушай, что ты хочешь знать о нас? Я тебе все сам расскажу-покажу, документы передам. Зачем прятаться в посольстве? Это же негативно влияет на наши отношения".

Далее встал вопрос о белоруса Юрия Политики, подозреваемого в шпионаже: "Я говорю: хорошо, покажите нам, как мы вам показали все материалы. Вы нам покажите, что он совершил противоправные действия и шпионил на территории Украины. Показывайте! Руки вверх поднимем. Публично покажите, прижмите нас к стенке".

Лукашенко отметил, что об обмене речь не идет. "Я сразу же помилую этого человека. Все. Договорились. Мы передали дело в суд, осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал - ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы, потому что их нет", - сказал президент Беларуси .

Он также отметил, что говорил Порошенко, что эти дела "отравляют отношения" и люди "неверно понимают".

Лукашенко заявил, что украинский журналист, обвиняемый в Беларуси в шпионаже, живет там, "как на курорте".

"Я своих предупредил: ни в коем случае не обижать. И мы доказали позицию бывшего президента к нему. Я поручил, чтобы он на меня не обижался. Я готов выполнить свои обещания, если украинская сторона выполнит свои", - сказал Лукашенко.

Отвечая на вопрос, возможно ли это сделать до встречи с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в Житомире, Александр Лукашенко сказал: "Да хоть завтра, но вы не успеете. Вы же хотите Политику повести в суд".

Президент Беларуси добавил: "Ну ведите, если хотите. Если видите, что ошиблись, извинитесь. Негромко. Неважно как. Ведь главное сейчас не кто виноват, а решить проблему. Отпускайте этого парня, если он не виноват, и мы тихо и спокойно решим этот вопрос. Но главное, он будет решен ".

 

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