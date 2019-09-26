"Готов его помиловать", - Лукашенко об обвиняемом в шпионаже украинце Шаройко
Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
Президент Беларуси Александр Лукашенко готов в ближайшее время на взаимной основе решить вопрос с помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики.
По словам белорусского лидера, на этот счет даже были договоренности с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, однако, как заявил Лукашенко, "украинская сторона не выполнила договоренности".
"Много разговоров об этих задержанных. Хотя на эту тему я с Порошенко вел разговор. Я ему показываю: вот документы - видео, аудиозаписи относительно вашего парня. Звание его - полковник, - рассказал глава государства. - Я Петру Порошенко говорю: слушай, что ты хочешь знать о нас? Я тебе все сам расскажу-покажу, документы передам. Зачем прятаться в посольстве? Это же негативно влияет на наши отношения".
Далее встал вопрос о белоруса Юрия Политики, подозреваемого в шпионаже: "Я говорю: хорошо, покажите нам, как мы вам показали все материалы. Вы нам покажите, что он совершил противоправные действия и шпионил на территории Украины. Показывайте! Руки вверх поднимем. Публично покажите, прижмите нас к стенке".
Лукашенко отметил, что об обмене речь не идет. "Я сразу же помилую этого человека. Все. Договорились. Мы передали дело в суд, осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал - ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы, потому что их нет", - сказал президент Беларуси .
Он также отметил, что говорил Порошенко, что эти дела "отравляют отношения" и люди "неверно понимают".
Лукашенко заявил, что украинский журналист, обвиняемый в Беларуси в шпионаже, живет там, "как на курорте".
"Я своих предупредил: ни в коем случае не обижать. И мы доказали позицию бывшего президента к нему. Я поручил, чтобы он на меня не обижался. Я готов выполнить свои обещания, если украинская сторона выполнит свои", - сказал Лукашенко.
Отвечая на вопрос, возможно ли это сделать до встречи с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в Житомире, Александр Лукашенко сказал: "Да хоть завтра, но вы не успеете. Вы же хотите Политику повести в суд".
Президент Беларуси добавил: "Ну ведите, если хотите. Если видите, что ошиблись, извинитесь. Негромко. Неважно как. Ведь главное сейчас не кто виноват, а решить проблему. Отпускайте этого парня, если он не виноват, и мы тихо и спокойно решим этот вопрос. Но главное, он будет решен ".
- Напомним, 17 ноября 2018 года стало известно о задержании в конце октября в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко по подозрению в шпионаже. Белорусские государственные телеканалы показали видео задержания и допроса Шаройко.
- КГБ Беларуси утверждает, что Шаройко следил за военными объектами России. Главное управление разведки Минобороны Украины отрицает, что задержанный в Беларуси Павел Шаройко является его сотрудником.
- 23 мая 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил украинского журналиста Павла Шаройко к 8 годам лишения свободы.
- 22 января 2019 года Павла Шаройко перевели из следственного изолятора в колонию.
- 25 июня Беларусь отложила решение о помиловании украинского журналиста Шаройко, обвиняемого в шпионаже
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