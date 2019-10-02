Квартиры морякам приобрел Пинчук, - Денисова
2 октября, 2019, 15:04
Всем 24 освобожденным украинским морякам, которых удерживали в Российской Федерации, куплены квартиры
Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале .
"Квартиры были приобретены Фондом Виктора Пинчука по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что моряки уже получили сертификаты на двухкомнатные квартиры в близлежащем районе города Одессы.
"Кроме того, перед вручением сертификатов были представлены квартиры, которые расположены в новостройке с налаженной инфраструктурой в близлежащем районе города Одессы", - добавила Денисова.
Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал, что все моряки будут проживать в одном доме.
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