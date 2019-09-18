Всем освобожденным из российского плена морякам купили квартиры
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает Интерфакс-Украина .
Отмечается, что другие из 35 заявленных также получат жилье в ближайшие недели.
"Это была инициатива президента, мы занимаемся вопросом покупки квартир, кроме моряков, которым уже всем купили квартиры. Они будут проживать в одном доме. Еще мы покупаем квартиры другим людям, которые были среди тех 35. Этот вопрос одной или двух недель, они будут с новыми квартирами ", - сказал Тимошенко.
Он также отметил, что у одного из моряков были проблемы со здоровьем, и ему инициировали приезд израильских специалистов.
"Ему сделали операцию, израильские специалисты приехали и сделали ее на волонтерских началах", - рассказал Тимошенко.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019