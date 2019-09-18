Всем освобожденным из российского плена морякам купили квартиры

18 сентября, 2019, 12:29

Всем 24 освобожденным украинским морякам, которых удерживали в Российской Федерации, куплены квартиры

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает Интерфакс-Украина .

Отмечается, что другие из 35 заявленных также получат жилье в ближайшие недели.

"Это была инициатива президента, мы занимаемся вопросом покупки квартир, кроме моряков, которым уже всем купили квартиры. Они будут проживать в одном доме. Еще мы покупаем квартиры другим людям, которые были среди тех 35. Этот вопрос одной или двух недель, они будут с новыми квартирами ", - сказал Тимошенко.

Он также отметил, что у одного из моряков были проблемы со здоровьем, и ему инициировали приезд израильских специалистов.

"Ему сделали операцию, израильские специалисты приехали и сделали ее на волонтерских началах", - рассказал Тимошенко.