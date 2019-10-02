 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортГоловкин - Деревянченко: украинец сделал дерзкое заявление перед боем со звездным соперником

Головкин - Деревянченко: украинец сделал дерзкое заявление перед боем со звездным соперником


фото: BoxingScene
Сергей Деревянченко верит, что победит знаменитого казахстанского боксера Геннадия Головкина и станет новым чемпионом мира по Украине

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Сергея Деревянченко, 5 октября в Нью-Йорке его ждет тяжелый бой в карьере, но он верит, что победит Геннадия Головкина и получит вакантный титул чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) в среднем весе (до 72,6 кг).

"Я очень уважаю Головкина, это фантастический боксер. Меня, видимо, ждет сложный бой в моей карьере. Но я верю, что более чем готов доказать миру, что Сергей Деревянченко - новая суперзвезда и еще один украинский чемпион", - сказал боксер.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 октября, 2019 среда

больше новостей

2 октября, 2019 среда

1 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать