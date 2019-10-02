Головкин - Деревянченко: украинец сделал дерзкое заявление перед боем со звездным соперником
2 октября, 2019, 12:05
Сергей Деревянченко верит, что победит знаменитого казахстанского боксера Геннадия Головкина и станет новым чемпионом мира по Украине
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам Сергея Деревянченко, 5 октября в Нью-Йорке его ждет тяжелый бой в карьере, но он верит, что победит Геннадия Головкина и получит вакантный титул чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) в среднем весе (до 72,6 кг).
"Я очень уважаю Головкина, это фантастический боксер. Меня, видимо, ждет сложный бой в моей карьере. Но я верю, что более чем готов доказать миру, что Сергей Деревянченко - новая суперзвезда и еще один украинский чемпион", - сказал боксер.
- Напомним, 14 августа казахстанец Геннадий Головкин согласился на поединок за титул чемпиона мира IBF в среднем весе против украинца Сергея Деревянченко.
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