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Espreso.tvСпортЗвездный боксер Головкин согласился на чемпионский бой с украинцем

Звездный боксер Головкин согласился на чемпионский бой с украинцем


фото: Bad Left Hook
Казахстанец Геннадий Головкин согласился на поединок за титул чемпиона мира IBF в среднем весе против украинца Сергея Деревянченко

Об этом сообщил известный американский инсайдер Майк Коппинджер в twitter.

По его информации, Головкин встретится с Деревянченко 5 октября в поединке за вакантный титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг).

"Источники сообщили, что Головкин принял условия поединка против Сергея Деревянченко за титул чемпиона мира в среднем весе. Вечер бокса должен состояться 5 октября в "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, его будет транслировать DAZN", - написал Коппинджер.

По его словам, представители украинца Кот Коннолли и Эл Хэймон пока не подписали контракт на бой.

"Как только они это сделают, Головкин получит шанс вернуть титул IBF, который потерял в поединке с Саулем Альваресом", - отметил инсайдер.

Геннадий Головкин является экс-чемпионом мира по версий IBF, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета).

 

 

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