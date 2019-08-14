Звездный боксер Головкин согласился на чемпионский бой с украинцем

14 августа, 2019, 11:41

Казахстанец Геннадий Головкин согласился на поединок за титул чемпиона мира IBF в среднем весе против украинца Сергея Деревянченко

Об этом сообщил известный американский инсайдер Майк Коппинджер в twitter.

По его информации, Головкин встретится с Деревянченко 5 октября в поединке за вакантный титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг).

"Источники сообщили, что Головкин принял условия поединка против Сергея Деревянченко за титул чемпиона мира в среднем весе. Вечер бокса должен состояться 5 октября в "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, его будет транслировать DAZN", - написал Коппинджер.

По его словам, представители украинца Кот Коннолли и Эл Хэймон пока не подписали контракт на бой.

"Как только они это сделают, Головкин получит шанс вернуть титул IBF, который потерял в поединке с Саулем Альваресом", - отметил инсайдер.

Геннадий Головкин является экс-чемпионом мира по версий IBF, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета).

Sources: GGG has agreed to terms to meet Sergiy Derevyanchenko in a middleweight title tilt Oct. 5 at MSG on DAZN. Derevyanchenko advisors Keith Connolly and Al Haymon have not signed off yet, but once they do, Golovkin will be positioned to regain IBF title he lost to Canelo - Mike Coppinger (@MikeCoppinger) August 13, 2019