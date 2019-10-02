2 октября, 2019, 08:58

За сутки американский доллар подорожал на 36 копеек

Об этом говорится на сайте НБУ.

Поэтому в среду, 2 октября, $ 1 стоит 24,56 грн (предварительная стоимость - 24,20 грн).

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Евро также подскочило в цене - на 41 копейку и стоит 26,35 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $ 1 покупают за 25 грн, продают - 25,20 грн.

Евро на черном рынке скупают за 27 грн, продают - 27,30 грн.