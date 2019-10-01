Винник не смог ответить, чей территориально Крым

1 октября, 2019, 13:56

Украинский певец Олег Винник не смог ответить на вопрос журналистов, к чьей стране территориально относится оккупированный Крым

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает ТСН.

"Я гражданин Украины, я знаю, что от Винника хотят слышать, 2 слова, а от меня хотят информацию, на которой будут огромные рейтинги. Если от меня что-то зависит - я что-то скажу. Но почему я должен говорить то, что мне говорят, что должен сказать. Я гражданин Украины. Крым мой. Кто скажет, что он не мой? Любой человек, который проживает на территории Украины, скажет "Крым мой". Что еще нужно? Я украинец, Крым - мой ", - ответил он.

Также у него спросили, считает ли он, что Россия - агрессор:

"Я хочу, чтобы услышали люди, которые имеют право решить судьбу нашей страны. Президент, наша власть. Я хочу все мира, это моя миссия, это мой крест", - добавил Винник.

Напомним, что Винник присоединился к российским звездам в клипе "Всем Мир". Цель - "призывать людей объединиться и мирно существовать".