В Кремле прокомментировали отказ Беларуси от размещения у себя военной базы РФ
1 октября, 2019, 15:46
Вопрос размещения в Беларуси военной базы РФ даже не обсуждался
Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, сообщает российский Интерфакс.
Таким образом Песков прокомментировал слова главы белорусского МИД Владимира Макея о том, что в размещении на территории республики российских военно-воздушных сил нет "ни практического, ни политического, ни военного смысла".
"Между Россией и Беларусью существует значительный объем союзнических обязательств, поэтому, действительно, существует много взаимных обязательств, которые компенсируют отсутствие подобного пункта базирования, авиабазы - можно это как угодно называть", - заявил представитель хозяина Кремля.
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