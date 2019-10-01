В Кремле прокомментировали отказ Беларуси от размещения у себя военной базы РФ

1 октября, 2019, 15:46

Вопрос размещения в Беларуси военной базы РФ даже не обсуждался

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, сообщает российский Интерфакс.

Таким образом Песков прокомментировал слова главы белорусского МИД Владимира Макея о том, что в размещении на территории республики российских военно-воздушных сил нет "ни практического, ни политического, ни военного смысла".

"Между Россией и Беларусью существует значительный объем союзнических обязательств, поэтому, действительно, существует много взаимных обязательств, которые компенсируют отсутствие подобного пункта базирования, авиабазы - можно это как угодно называть", - заявил представитель хозяина Кремля.