МИД Беларуси: в размещении российской военной базы нет смысла
Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью РБК .
"С учетом развития современных технологий в этом нет смысла. Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты", - сказал он ..
"Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе", - добавил министр.
По его словам, если руководство Беларуси принимает решение, то оно руководствуется только одним принципом: соответствует ли это национальным интересам или нет.
Ранее в интервью газете "Коммерсант" министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Беларуси разместить у себя российскую базу "неприятным эпизодом".
Вместе с тем он отметил, что главным является то, что в Минске подтверждают союзнический характер отношений с Москвой.
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