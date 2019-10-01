Турция будет производить собственные военные самолеты, - Эрдоган

1 октября, 2019, 10:34

Турция намерена производить военные самолеты в рамках программы собственного обеспечения оборонных нужд, а также учитывая проблему вокруг поставок из США истребителей F-35

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Укринформ.

"Надеюсь, что так же, как мы самостоятельно построили собственный корвет, создали вертолет Atak, боевые БПЛА, спутники, - мы будем иметь собственный военный самолет. Это время близко", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле на церемонии ввода в эксплуатацию военного корабля TCG Kınalıada.

Он указал на то, что Турция несмотря на договоренности не может получить F-35, которые уже оплачены, поэтому делает соответствующий вывод из ситуации.

"Наш оборонный экспорт в прошлом году составил $ 2,5 млрд. Если разбудили спящего гиганта, будьте готовы к последствиям", - заявил Эрдоган.

По его словам, пять турецких компаний относятся к 100 крупнейших в мире производителей в сфере обороны, при этом страна продолжает уменьшать свою зависимость от других государств.

"Мы преодолели значительный путь, уменьшив нашу зависимость от внешней торговли (по поставкам вооружения и военной техники - ред.) с 80% до 30%. Расходы на научные исследования и разработки в области оборонной промышленности, которых раньше почти не было, достигли $ 1, 5 млрд ", - сказал Эрдоган.

Он также отметил, что сейчас турецкий "оборонка" реализует самостоятельно около 700 проектов, стоимость которых достигает $ 60 млрд.

Как сообщалось, госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав Укроборонпрома, и турецкий Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Соответствующее соглашение было подписано в ходе визита Президента Украины Владимира Зеленского в Турцию в начале августа. Предприятие уже имеет в работе четыре проекта производства вооружения и военной техники.

На выставке авиационной и аэрокосмической техники Teknofest-2019, которая проходила 17-22 сентября во Стамбуле, было продемонстрировано ударный БПЛА нового поколения Akıncı - совместную разработку Украины и Турции.