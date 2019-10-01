Разумков подтвердил, что покинет пост главы партии "Слуга народа"
1 октября, 2019, 13:00
Дмитрий Разумков заявил, что покинет пост главы политической силы "Слуга народа"
Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV
"Это было сразу озвучено в политической силе, что совмещать должность председателя партии и председателя Верховной Рады очень сложно. Партия молодая, требует развития и времени на развитие. Действительно планирую уйти с должности председателя политической силы", - отметил Разумков.
Он добавил, что, вероятно, займет другую должность в структуре партии "Слуга народа".
По словам пока действующего главы партии, следующего голову политсилы "Слуга народа" изберут на съезде.
Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" в конце октября соберется на съезд, среди запланированных вопросов - смена главы партии
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