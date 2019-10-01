Разумков ответил, когда сформируют состав ЦИК

1 октября, 2019, 12:48

Состав Центральной избирательной комиссии формируется по предложениям президента

Об этом во время брифинга заявил голова Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV

"ЦИК будет формироваться по закону. Предложения по составу поступают от президента Украины. Как только поступят - будем рассматривать", - отметил он.

По словам Разумкова, пока такого предложения нет.

Напомним, 13 сентября Рада досрочно распустила ЦИК.