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Espreso.tvОбщество"112 Украина" судится с Нацсоветом об отказе в продлении лицензии

"112 Украина" судится с Нацсоветом об отказе в продлении лицензии

В Окружной административный суд Киева поступил иск, в котором истцы оспаривают решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания об отказе им в продлении срока действия лицензии на вещание

Об этом сообщает пресс служба ОАСК.

Истцами в данном административном иске указаны пять телерадиоорганизации, которые осуществляют вещание под эмблемой "112 Украина".

"В исковых требованиях, в частности, указано - признать противоправными и отменить решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 26 сентября об отказе в продлении срока действия лицензии на вещание", - отмечают в суде.

Вместе с административным иском в суд поступило заявление об обеспечении иска, в котором просят суд остановить действие указанных решений Нацсовета и обязать соответствующего провайдера возобновить предоставление истцам услуг по распространению в цифровом формате телевизионных программ в полном объеме и без каких-либо изменений аудиовизуального ряда на канале вещания многоканальной телесети.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства и наличие правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Отметим, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию на цифровое вещание телеканала "112 Украина"

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