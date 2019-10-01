"112 Украина" судится с Нацсоветом об отказе в продлении лицензии
Об этом сообщает пресс служба ОАСК.
Истцами в данном административном иске указаны пять телерадиоорганизации, которые осуществляют вещание под эмблемой "112 Украина".
"В исковых требованиях, в частности, указано - признать противоправными и отменить решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 26 сентября об отказе в продлении срока действия лицензии на вещание", - отмечают в суде.
Вместе с административным иском в суд поступило заявление об обеспечении иска, в котором просят суд остановить действие указанных решений Нацсовета и обязать соответствующего провайдера возобновить предоставление истцам услуг по распространению в цифровом формате телевизионных программ в полном объеме и без каких-либо изменений аудиовизуального ряда на канале вещания многоканальной телесети.
Сейчас судом решается вопрос об открытии производства и наличие правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.
Отметим, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию на цифровое вещание телеканала "112 Украина"
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