 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНацсовет лишил цифровой лицензии телеканал "112 Украина"

Нацсовет лишил цифровой лицензии телеканал "112 Украина"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию на цифровое вещание телеканала "112 Украина"

Соответствующее решение принято на заседании регулятора, передает 112 канал .

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял беспрецедентное решение - лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что канал продолжает вещание и доступен для своих зрителей на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.

Офис президента Украины уже отреагировал на это:

"Офис Президента Украины следит за ситуацией вокруг телеканала "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии."

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 сентября, 2019 четверг

больше новостей

26 сентября, 2019 четверг

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать