Нацсовет лишил цифровой лицензии телеканал "112 Украина"

26 сентября, 2019, 13:08

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию на цифровое вещание телеканала "112 Украина"

Соответствующее решение принято на заседании регулятора, передает 112 канал .

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял беспрецедентное решение - лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что канал продолжает вещание и доступен для своих зрителей на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.

Офис президента Украины уже отреагировал на это:

"Офис Президента Украины следит за ситуацией вокруг телеканала "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии."