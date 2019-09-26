Нацсовет лишил цифровой лицензии телеканал "112 Украина"
26 сентября, 2019, 13:08
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию на цифровое вещание телеканала "112 Украина"
Соответствующее решение принято на заседании регулятора, передает 112 канал .
"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял беспрецедентное решение - лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что канал продолжает вещание и доступен для своих зрителей на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.
Офис президента Украины уже отреагировал на это:
"Офис Президента Украины следит за ситуацией вокруг телеканала "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии."
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