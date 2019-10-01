Промоутер назвал боксера, который победит Ломаченко

1 октября, 2019, 12:25

Промоутер Джервонты Дэвиса убежден, что американский боксер победит украинца Василия Ломаченко

Об этом сообщает Fightnews.info .

По словам генерального директора компании Mayweather Promotions Леонарда Эллерби, представляющий интересы Джервонты Дэвиса, вскоре американец будет доминировать в легком дивизионе.

"Ломаченко - невероятный боксер, но он не сможет преодолеть Дэвиса. Джервонта побьет всех в легком дивизионе. Не хочу раскрывать потенциальный план на этот бой, но Дэвис точно победит. Ранее ему даже не нужно было биться по полной. Все, что вы до этого видели - как он нокаутировал людей ", - сказал Эллерби.