Промоутер назвал боксера, который победит Ломаченко
1 октября, 2019, 12:25
Промоутер Джервонты Дэвиса убежден, что американский боксер победит украинца Василия Ломаченко
Об этом сообщает Fightnews.info .
По словам генерального директора компании Mayweather Promotions Леонарда Эллерби, представляющий интересы Джервонты Дэвиса, вскоре американец будет доминировать в легком дивизионе.
"Ломаченко - невероятный боксер, но он не сможет преодолеть Дэвиса. Джервонта побьет всех в легком дивизионе. Не хочу раскрывать потенциальный план на этот бой, но Дэвис точно победит. Ранее ему даже не нужно было биться по полной. Все, что вы до этого видели - как он нокаутировал людей ", - сказал Эллерби.
- 26 сентября стало известно, что соперник украинского боксера Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе определится в бою между американцем Теофимо Лопесом и ганцем Ричардом Комми .
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