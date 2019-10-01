После рекордного укрепления гривны доллар начал дорожать
1 октября, 2019, 09:00
За сутки американский доллар подорожал на 12 копеек
Об этом говорится на сайте НБУ.
Во вторник, 1 октября, $ 1 стоит 24,20 грн (предварительная стоимость - 24,08 грн).
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Евро подорожал на 2 копейки и стоит 26,35 грн
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $ 1 покупают по 24,35 грн, продают - 24,48 грн.
Евро на черном рынке скупают за 26,50 грн, продают - 26,63 грн.
Напомним, 30 сентября $ 1 стоил 24,08 грн. По данным финансового портала "Минфин" , последний раз такой уровень показателей официального курса гривны относительно доллара фиксировали в 2016 году.
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