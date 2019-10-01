Первые зарплаты в Раде: кто сколько заработал. Список

1 октября, 2019, 17:35

Депутатам девятого созыва выплатили первую заработную плату

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на собственный запрос в Совет.

Спикер парламента Дмитрий Разумков получит за период с 29 августа по 30 сентября 50 тыс. 500 грн, его первый заместитель Руслан Стефанчук - 59 тыс. 300 грн, а вице-спикер Елена Кондратюк 49 тыс. 800 грн.

Председатели фракций и групп получили за сентябрь следующие суммы:

Давид Арахамия ( "Слуга народа") - 43 тыс. 800 грн;

Юрий Бойко и Вадим Рабинович (ОПЗЖ) - 38 тыс. 400 и 37 тыс. 500 грн;

Юлия Тимошенко ( "Батькивщина") - 37 тыс. 200 грн;

Артур Герасимов и Ирина Геращенко (ЕС) - 42 тыс. 100 и 46 тыс. 300 грн;

Сергей Рахманин ( "Голос") - 44 тыс. 200 грн;

Тарас Батенко и Виктор Бондарь ( "За майбутнє") - по 45 тыс. 200 грн.

Святослав Вакарчук заработал в сентябре 45 тыс. 200 грн, пятый президент Петр Порошенко - 42 тыс. грн, а кум Путина Виктор Медведчук - 49 тыс. 300 грн.