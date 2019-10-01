Первая смерть на протестах в Гонконге: полиция застрелила митингующего

1 октября, 2019, 17:44

В Гонконге во вторник полиция во время жестких столкновений с демонстрантами застрелила протестующего

Об этом сообщает Bloomberg.

"В Гонконге состоялись одни из самых жестких столкновений полиции и демонстрантов с момента начала беспорядков в июне, впервые полицейские застрелили демонстранта", - говорится в сообщении.

В коротком видео, опубликованном телевизионной станцией университета Гонконга, видно, что полицейский стреляет протестующему в грудь после удара палкой в руку. Это произошло во время столкновения между небольшой группой участников акций протеста со специальным подразделением полиции в северном районе Цуэн Вана.

Впоследствии в видео, опубликованном в Facebook, полиция Гонконга подтвердила, что 18-летний мужчина получил огнестрельное ранение во время протестов во вторник. В полиции заявили, что все еще пытаются выяснить детали инцидента.

Напомним, Власти Гонконга запретили проведение протестного марша к 70-летию независимости Китайской Народной Республики 1 октября, однако активисты вышли на акции протеста.