Первая смерть на протестах в Гонконге: полиция застрелила митингующего
Об этом сообщает Bloomberg.
"В Гонконге состоялись одни из самых жестких столкновений полиции и демонстрантов с момента начала беспорядков в июне, впервые полицейские застрелили демонстранта", - говорится в сообщении.
В коротком видео, опубликованном телевизионной станцией университета Гонконга, видно, что полицейский стреляет протестующему в грудь после удара палкой в руку. Это произошло во время столкновения между небольшой группой участников акций протеста со специальным подразделением полиции в северном районе Цуэн Вана.
Впоследствии в видео, опубликованном в Facebook, полиция Гонконга подтвердила, что 18-летний мужчина получил огнестрельное ранение во время протестов во вторник. В полиции заявили, что все еще пытаются выяснить детали инцидента.
Напомним, Власти Гонконга запретили проведение протестного марша к 70-летию независимости Китайской Народной Республики 1 октября, однако активисты вышли на акции протеста.
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