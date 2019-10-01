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Espreso.tvМирСтолкновения, газ и пострадавшие: Протесты в Гонконге возобновились с новой силой после парада в Китае

Столкновения, газ и пострадавшие: Протесты в Гонконге возобновились с новой силой после парада в Китае

После военного парада в Китае протесты в Гонконге возобновились с новой силой

По данным ВВС, протестующие вышли на улицы в разных частях города. Между участниками протестов и полицией начались столкновения.

Частично акции протеста сосредоточены рядом с правительственным кварталом.

Полицейские применили слезоточивый газ. В одном из районов были замечены горящие мотоциклы.

Силовики призывают протестующих расходиться. Они идут с плакатами "Расходитесь или мы открываем огонь".

По данным местных СМИ, один протестующий был убит.

 

По данным медиков, 15 человек в возрасте от 18 до 52 лет были госпитализированы. Состояние одного из пострадавших критическое.

Массовые протесты в Гонконге начались после рассмотрения поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.

Демонстранты выступают против выдачи вероятных правонарушителей и преступников властям КНР, где некоторым может грозить смертная казнь.

Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году. По данным наблюдателей, максимальное количество протестующих достигало 1,7 млн человек.

Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и "терроризме".

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