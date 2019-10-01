Столкновения, газ и пострадавшие: Протесты в Гонконге возобновились с новой силой после парада в Китае
По данным ВВС, протестующие вышли на улицы в разных частях города. Между участниками протестов и полицией начались столкновения.
Частично акции протеста сосредоточены рядом с правительственным кварталом.
Полицейские применили слезоточивый газ. В одном из районов были замечены горящие мотоциклы.
Protesters on Queen's Road East near police headquarters throw a number of petrol bombs as officers fire tear gas- SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) October 1, 2019
Video: SCMP / Jeffie Lam pic.twitter.com/iXSmAYhgPR
Силовики призывают протестующих расходиться. Они идут с плакатами "Расходитесь или мы открываем огонь".
По данным местных СМИ, один протестующий был убит.
Rounds of tear gas are fired at Hennessy Road in Wan Chai. Protesters have set fire to a tram stop- SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) October 1, 2019
Video: SCMP / Chris Lau pic.twitter.com/a9wFQCQiTR
Firefighters douse the fire in Wong Tai Sin, near Sha Tin Pass Road- SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) October 1, 2019
Video: SCMP / Danny Lee pic.twitter.com/mn4BbG5MR4
По данным медиков, 15 человек в возрасте от 18 до 52 лет были госпитализированы. Состояние одного из пострадавших критическое.
Массовые протесты в Гонконге начались после рассмотрения поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.
Демонстранты выступают против выдачи вероятных правонарушителей и преступников властям КНР, где некоторым может грозить смертная казнь.
Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году. По данным наблюдателей, максимальное количество протестующих достигало 1,7 млн человек.
Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и "терроризме".
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