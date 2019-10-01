Нет никакой формулы Штайнмайера, есть формула Путина, - Княжицкий

1 октября, 2019, 21:52

Народный депутат Украины Николай Княжицкий заявил о своей позиции и позиции фракции по поводу "формулы Штайнмайера"

"Очевидно, что сегодня еще ничего не произошло, должен состояться саммит Нормандской четверки. Украинский парламент может проголосовать за капитуляцию. Я не верю в то, что украинский парламент на это способен. Парламент будет смотреть, конечно, на реакцию общества. Мы должны быть вместе, чтобы отстоять тезис о том, за что украинцы боролись веками - на самом деле независимость Украины",- спрогнозировал Княжицкий.

Он также добавил, что что присоединение к нам без всякого контроля оккупированных территорий, амнистия боевиков и многие другие ужасные вещи, предусмотренные этим соглашением, превратит наше государство фактически в страну без границы с Россией.

Партия "Европейская солидарность" заявила , что, согласившись на так называемую формулу Штайнмайера, Украина отреклась от собственной дорожной карты выполнения Минска.