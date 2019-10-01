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Espreso.tvМирМакрон призвал к воплощению "формулы Штайнмайера"

Макрон призвал к воплощению "формулы Штайнмайера"


фото: reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к дальнейшему выполнению Минских договоренностей путем реализации "формулы Штайнмайера"

Об этом Макрон сказал во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник в Страсбурге, сообщает Европейская правда.

Говоря о решении конфликта на Донбассе, Макрон заявил, что в последующие несколько недель будет организован саммит лидеров в нормандском формате, не назвав точной даты.

Он выразил надежду, что эта встреча позволит двигаться дальше "относительно договоренностей, которых мы достигли этим летом".

"Летом мы договорились об обмене пленными. Далее мы должны двигаться на базе "формулы Штайнмайера". Речь идет о выполнении Минских договоренностей, о линии разграничения, о Крыме, о Донбассе", - сказал президент Франции.

  • Напомним, во вторник экс-представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный опубликовал текст документа, который, по его словам, "готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств Нормандского формата и подается как так называемая "формула Штайнмайера". Он призвал не подписывать этот документ.
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