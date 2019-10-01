Бессмертный обнародовал документ, который якобы планируют подписать как "формулу Штайнмайера"

1 октября, 2019, 10:20

Документ Бессмертный изложил в Facebook.

"Эта бумажка готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств Нормандского формата и подается, как так называемая" формула Штайнмайера ". Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания", - написал Бессмертный.

Новость дополняется.