Бессмертный обнародовал документ, который якобы планируют подписать как "формулу Штайнмайера"
1 октября, 2019, 10:20
Экс-представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Роман Безсмертный обнародовал документ, который, по его утверждению ТКГ готовит на подпись лидерам государств в "нормандском формате"
Документ Бессмертный изложил в Facebook.
"Эта бумажка готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств Нормандского формата и подается, как так называемая" формула Штайнмайера ". Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания", - написал Бессмертный.
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