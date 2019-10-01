Комитет Рады рекомендовал законопроект Ткаченко о Киеве

1 октября, 2019, 18:02

Профильный комитет Верховной Рады во время заседания принял решение рекомендовать парламенту поддержать зарегистрированный законопроект №2143-3 авторства группы нардепов из фракции "Слуги народа" во главе с Александром Ткаченко

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития предлагает парламенту принять за основу именно законопроект №2143-3 о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве".

Остальные три законопроекта по Киеву комитет рекомендовал отклонить.

Добавим, что на заседании комитета мэр Киева Виталий Кличко внес предложение об отправке всех четырех законопроектов на экспертизу в Венецианскую комиссию.

"Все четыре законопроекта должны пройти экспертизу Венецианской комиссии", - сказал Кличко, добавив, что нужны обсуждения с экспертами и представителями общественности.