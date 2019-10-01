Комитет Рады рекомендовал законопроект Ткаченко о Киеве
1 октября, 2019, 18:02
Профильный комитет Верховной Рады во время заседания принял решение рекомендовать парламенту поддержать зарегистрированный законопроект №2143-3 авторства группы нардепов из фракции "Слуги народа" во главе с Александром Ткаченко
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития предлагает парламенту принять за основу именно законопроект №2143-3 о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве".
Остальные три законопроекта по Киеву комитет рекомендовал отклонить.
Добавим, что на заседании комитета мэр Киева Виталий Кличко внес предложение об отправке всех четырех законопроектов на экспертизу в Венецианскую комиссию.
"Все четыре законопроекта должны пройти экспертизу Венецианской комиссии", - сказал Кличко, добавив, что нужны обсуждения с экспертами и представителями общественности.
- Во фракции "Слуга народа" считают, что проведение выборов в Киеве 8 декабря маловероятно, поэтому они могут произойти одновременно со всеми другими
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