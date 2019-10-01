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Espreso.tvОбществоПарламент Нидерландов просит изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов просит изучить роль Украины в деле МН17


фото: reuters
В Нидерландах большинство парламентариев хочет, чтобы роль Украины в катастрофе MH17 была дополнительно исследована

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rtlnieuws.nl.

Отметим, что в 2015 году Совет безопасности Нидерландов постановил, что Украина должна была закрыть авиапространство.

Две партии внесли предложение в правительство о наиболее широком расследовании фактов для Украины.

Нижняя палата обсуждает MH17 сегодня. Пока правительство не приняло никаких запросов и действий по Украине, но Палата представителей теперь хочет выяснить все обстоятельства.

  • Совет Европы будет способствовать установлению и наказанию причастных к сбиванию пассажирского самолета рейса МН17

 

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