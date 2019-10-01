Парламент Нидерландов просит изучить роль Украины в деле МН17
1 октября, 2019, 17:10
В Нидерландах большинство парламентариев хочет, чтобы роль Украины в катастрофе MH17 была дополнительно исследована
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rtlnieuws.nl.
Отметим, что в 2015 году Совет безопасности Нидерландов постановил, что Украина должна была закрыть авиапространство.
Две партии внесли предложение в правительство о наиболее широком расследовании фактов для Украины.
Нижняя палата обсуждает MH17 сегодня. Пока правительство не приняло никаких запросов и действий по Украине, но Палата представителей теперь хочет выяснить все обстоятельства.
- Совет Европы будет способствовать установлению и наказанию причастных к сбиванию пассажирского самолета рейса МН17
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