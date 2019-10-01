Достигнуты договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом, - Зеленский
1 октября, 2019, 19:11
Президент Украины заявил, что нет угрозы для местного населения
Об этом Владимир Зеленский заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Были достигнуты договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом. Хочу успокоить местное население: я лично гарантирую, что вы будете защищены и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность. Примером этого является ситуация в Станице Луганской, где произошло успешное разведение войск, восстанавливается пешеходный мост, мы планируем до конца ноября уже достроить фундаментальный мост", - заявил президент.
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