Достигнуты договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом, - Зеленский

1 октября, 2019, 19:11

Президент Украины заявил, что нет угрозы для местного населения

Об этом Владимир Зеленский заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Были достигнуты договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом. Хочу успокоить местное население: я лично гарантирую, что вы будете защищены и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность. Примером этого является ситуация в Станице Луганской, где произошло успешное разведение войск, восстанавливается пешеходный мост, мы планируем до конца ноября уже достроить фундаментальный мост", - заявил президент.