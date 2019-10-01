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Espreso.tvОбществоАрнольд Шварценеггер подарил Tesla 16-летней эко-активистке Грете Тунберг

Арнольд Шварценеггер подарил Tesla 16-летней эко-активистке Грете Тунберг


фото: cleantechnica
Губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер подарил Грете Тунберг электрокар Tesla Model 3 в знак поддержки из-за шквала критики ее выступления на заседание ООН

Об этом сообщает Car and Driver .

Отмечается, что такой подарок губернатор Калифорнии решил сделать, чтобы девушка могла с меньшим вредом для окружающей среды передвигаться по США и Канаде для участия в акциях протеста и других мероприятиях на тему изменения климата.

Прессекретар Шварценеггера добавил, что Арнольд попросил молодую активистку позвонить, "если ей что-то нужно".

Напомним, что Тунберг эмоционально выступила на климатическом саммите ООН:

Она обвинила чиновников в том, что они не принимают необходимых действий, чтобы предупредить кризис в сфере климата и презирают научные факты, подтверждающие надвигающуюся экологическую катастрофу.

"Вы все обращаетесь к нам, молодежи, в поиске надежды. Как вы можете? - продолжила активистка. - Вы украли мои мечты и мое детство вашими пустыми словами. Но мне еще повезло. Люди страдают. Люди умирают, экосистемы разрушаются. Мы - на пороге массового вымирания, и все, о чем можно говорить, - это деньги и сказки о вечном экономическом росте. Как вы смеете? "

 

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