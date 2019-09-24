Грета Тунберг обратилась к ООН: Мы - на пороге массового вымирания
Об этом сообщает Голос Америки.
"Это все - неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна быть в школе - на другой стороне океана", - отметила активистка в эмоциональном обращении к лидерам мира.
Тунберг обвинила чиновников в том, что они не принимают необходимых действий, чтобы предупредить кризис в сфере климата, и презирают научные факты, подтверждающие надвигающуюся экологическую катастрофу.
"Вы все обращаетесь к нам, молодежи, в поиске надежды. Как вы можете? - продолжила активистка. - Вы украли мои мечты и мое детство вашими пустыми словами. Но мне еще повезло. Люди страдают. Люди умирают, экосистемы разрушаются. Мы - на пороге массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, это деньги, и сказки о вечном экономическом росте. Как вы смеете?"
Грета вместе с 15 другими активистами подала жалобы в ООН. В документе активисты заявляют, что своим бездействием в сфере сохранения климата мировые лидеры нарушают права детей.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил прессе перед саммитом - "Признаем, у нас не осталось времени. Мы проигрываем борьбу с изменением климата".
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