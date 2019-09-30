Журналистка обвинила премьера Великобритании Джонсона в сексуальных домогательствах

30 сентября, 2019, 18:45

Британская журналистка Шарлотта Эдвардс заявила, что 20 лет назад на обеде сотрудников редакции Борис Джонсон, тогда редактор журнала, вел себя довольно раскованно по отношению к ней

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам журналистки, в конце 1990-х она работала в редакции журнала The Spectator, где нынешний премьер Джонсон работал редактором.

И на одном из очередных обедов сотрудников редакции она сидела возле Джонсона, который, в свою очередь, по ее словам, положил руку журналистке на бедро и провел выше, в результате чего Эдвардс "содрогнулась".

Отмечается, что в тот момент журналистка промолчала и ничего не сказала нынешнему премьеру. После ужина Эдвардс в разговоре с девушкой, которая сидела с другой стороны Джонсона, узнала, что тоже самое сделал и ей.

Премьер Британии уже открестился от обвинений журналистки, сказав, что ничего такого не было.