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Espreso.tvОбществоБорис Джонсон отрицает незаконные связи с американской предпринимательницей

Борис Джонсон отрицает незаконные связи с американской предпринимательницей


фото: REUTERS
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг подозрения в незаконных связях с американской предпринимательницей Дженнифер Аркур

Об этом сообщает BBC.

Как отмечает издание, Борис Джонсон заявил, что его связи с американкой "не представляют интереса для заявления".

Ранее сообщалось, что администрация Лондона передала в правоохранительные органы информацию о возможном злоупотреблении властью со стороны нынешнего премьер-министра Великобритании, когда он был мэром Лондона.

Правоохранители интересуются связью Джонсона с предпринимательницей Дженнифер Аркур из США. Фирмы, связанные с Аркур, вероятно получили субсидии в размере более 125 тысяч фунтов стерлингов из бюджета Лондона.

Джонсон неоднократно посещал лондонскую квартиру Аркур, которая называла его "одним из своих лучших друзей".

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