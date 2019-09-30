Борис Джонсон отрицает незаконные связи с американской предпринимательницей

30 сентября, 2019, 14:17

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг подозрения в незаконных связях с американской предпринимательницей Дженнифер Аркур

Об этом сообщает BBC.

Как отмечает издание, Борис Джонсон заявил, что его связи с американкой "не представляют интереса для заявления".

Ранее сообщалось, что администрация Лондона передала в правоохранительные органы информацию о возможном злоупотреблении властью со стороны нынешнего премьер-министра Великобритании, когда он был мэром Лондона.

Правоохранители интересуются связью Джонсона с предпринимательницей Дженнифер Аркур из США. Фирмы, связанные с Аркур, вероятно получили субсидии в размере более 125 тысяч фунтов стерлингов из бюджета Лондона.

Джонсон неоднократно посещал лондонскую квартиру Аркур, которая называла его "одним из своих лучших друзей".