Борис Джонсон отрицает незаконные связи с американской предпринимательницей
30 сентября, 2019, 14:17
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг подозрения в незаконных связях с американской предпринимательницей Дженнифер Аркур
Об этом сообщает BBC.
Как отмечает издание, Борис Джонсон заявил, что его связи с американкой "не представляют интереса для заявления".
Ранее сообщалось, что администрация Лондона передала в правоохранительные органы информацию о возможном злоупотреблении властью со стороны нынешнего премьер-министра Великобритании, когда он был мэром Лондона.
Правоохранители интересуются связью Джонсона с предпринимательницей Дженнифер Аркур из США. Фирмы, связанные с Аркур, вероятно получили субсидии в размере более 125 тысяч фунтов стерлингов из бюджета Лондона.
Джонсон неоднократно посещал лондонскую квартиру Аркур, которая называла его "одним из своих лучших друзей".
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке