Зеленский посетил военные маневры нацгвардейцев и пограничников

30 сентября, 2019, 16:53

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский осмотрел военные стрельбы с участием Нацгвардии и Государственной пограничной службы Украины. Подразделения продемонстрировали ведение огня из снайперского оружия, поиск взрывчатых веществ и оружия служебными собаками, действия при попытке незаконных вооруженных формирований прорваться через рубеж блокирования НГУ, десантирования, огневой контакт, эвакуацию раненых группой спецназа Нацгвардии.

Владимир Зеленский также осмотрел технику Национальной полиции Украины.

Президент положительно оценил то, что большинство техники - украинского производства. Он отметил высокую профессиональную подготовку подразделений и заявил, что в государственном бюджете на следующий год необходимо надлежащее финансирование для военных.

"Я впечатлен. Что остается? Сейчас все работают над бюджетом. Государству остается находить деньги для наших спасателей, нацгвардейцев и всех военных, поддерживать их ", - сказал Владимир Зеленский .