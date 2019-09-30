Заместитель Помпео осуществит визит в Киев
30 сентября, 2019, 19:23
Помощница государственного секретаря США Майка Помпео Дениз Натали посетит Киев. Это произойдет до 5 октября
Об этом сообщает пресс-служба госдепартамента США.
"Помощница госсекретаря Дениз Натали с Бюро операций по урегулированию конфликтов и стабилизации посетит Варшаву и Краков (Польша) и Киев (Украина) с 30 сентября по 5 октября", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Натали встретится с главой министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой, представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и общественными организациями для дискуссии о возвращении ветеранов к мирной жизни и о конфликте на Донбассе.
- Напомним, Помпео заявил о том, что США будут помогать Украине.
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