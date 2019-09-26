"Надеюсь, мы сможем помочь": Помпео о Зеленском и борьбе с коррупцией в Украине

26 сентября, 2019, 22:04

Соединенные Штаты Америки будут помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией в Украине

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Нью-Йорке, передает РБК-Украина

"Каждое из действий, которое было предпринято чиновниками Госдепартамента, было в полной мере приемлемым и отвечало цели, которая поставлена перед нами. Мы пытались использовать эту возможность, чтобы создать лучшие отношения между США и Украиной, использовать возможности, чтобы укрепить наши отношения, чтобы помочь положить конец коррупции в Украине. Надеюсь мы сможем помочь ему (Зеленскому, - ред.) добиться этого", - подчеркнул госсекретарь.

По словам Помпео, в Вашингтоне хотят укрепить отношения с Киевом, чтобы помочь в борьбе с коррупцией. США пытаются использовать любые возможности для улучшения отношений с Украиной.