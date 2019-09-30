В МЛС установили рекорд результативности
30 сентября, 2019, 17:18
Нападающий "Лос-Анджелеса" Карлос Вела забил 31 гол в 2019 году, это рекорд для МЛС
Об этом сообщает официальный twitter MLS.
Нападающий "Лос-Анджелеса" мексиканец Карлос Вела установил рекорд результативности в МЛС. Форварду удалось забить 31 гол за календарный 2019 год.
Ближайшим преследователем Вели является прославленный нападающий "ЛА Гэлэкси" Златан Ибрагимович, у шведа 29 голов. Легендарный форвард будет иметь возможность перегнать 30-летнего мексиканца в последнем туре регулярного чемпионата.
HISTORY FOR CARLOS VELA- Major League Soccer (@MLS) 30 сентября 2019 г.
His 31st goal of 2019 ties the single-season scoring record. #MINvLAFC pic.twitter.com/U70wP8W1Ku
- 27 сентября легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович призвал принять участие в челендже ряд известных спортсменов.
- Напомним, 11 июля шведского форварда Златана Ибрагимовича признали лучшим футболистом сезона в MLS.
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