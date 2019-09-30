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Espreso.tvСпортВ МЛС установили рекорд результативности

В МЛС установили рекорд результативности


фото: REUTERS
Нападающий "Лос-Анджелеса" Карлос Вела забил 31 гол в 2019 году, это рекорд для МЛС

Об этом сообщает официальный twitter MLS.

Нападающий "Лос-Анджелеса" мексиканец Карлос Вела установил рекорд результативности в МЛС. Форварду удалось забить 31 гол за календарный 2019 год.

Ближайшим преследователем Вели является прославленный нападающий "ЛА Гэлэкси" Златан Ибрагимович, у шведа 29 голов. Легендарный форвард будет иметь возможность перегнать 30-летнего мексиканца в последнем туре регулярного чемпионата.

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