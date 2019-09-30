Украинские делегации нечего делать в ПАСЕ, - Арьев

30 сентября, 2019, 20:45

Делегации Украины нет смысла участвовать в заседаниях ПАСЕ, пока эта организация не восстановит доверие к себе

Об этом заявил депутат и глава делегации прошлого созыва в организации Владимир Арьев в эфире канала "Прямой".

"Бойкот со стороны украинской делегации является абсолютно обоснованным. Эта организация (ПАСЕ, - ред.) нарушила свои главные принципы, пригласив людей с неизвестным статусом. Венецианской комиссии до сих пор не ответили, действительно ли являются полноценными депутатами ПАСЕ те, кого избрали с использованием голосов оккупированного Крыма . То есть, неизвестно, с кем ты сидишь в зале и являются ли легитимными решения, принятые такими делегатами", - отметил нардеп.

В частности Арьев отметил, что украинской делегации нечего делать в Парламентской ассамблее Совета Европы, пока эта организация не восстановит к себе доверие.

Напомним, что делегации Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии не приняли участия в открытии осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.