Синоптик спрогнозировала сухую и прохладную погоду в большинстве областей 1 октября

30 сентября, 2019, 15:35

Во вторник, 1 октября, предполагается похолодание на Западе, Севере и части центральных областей

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Температура снизится до +14 +17 градусов. На Востоке, на Юге и в Днепропетровской будет оставаться высокой температура воздуха +18 +23.

Дожди вероятны ближайшей ночью в большинстве областей.

Днем будет преобладать сухая погода, на крайнем Востоке (в некоторых районах Луганщины, Харьковщины и Донетчины) пройдет дождь.

В Киеве 1 октября будут + 15 + 16 ближайшей ночью вероятность дождя, а днем без существенных осадков.