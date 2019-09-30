Синоптик спрогнозировала сухую и прохладную погоду в большинстве областей 1 октября
30 сентября, 2019, 15:35
Во вторник, 1 октября, предполагается похолодание на Западе, Севере и части центральных областей
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Температура снизится до +14 +17 градусов. На Востоке, на Юге и в Днепропетровской будет оставаться высокой температура воздуха +18 +23.
Дожди вероятны ближайшей ночью в большинстве областей.
Днем будет преобладать сухая погода, на крайнем Востоке (в некоторых районах Луганщины, Харьковщины и Донетчины) пройдет дождь.
В Киеве 1 октября будут + 15 + 16 ближайшей ночью вероятность дождя, а днем без существенных осадков.
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