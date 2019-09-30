Стало известно имя следующего президента ПАСЕ

30 сентября, 2019, 16:00

Следующим президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) станет Рик Дамс из группы либералов

Об этом в своем Facebook сообщил член делегации в ПАСЕ от Украины Алексей Гончаренко.

Как отметил Гончаренко, соответствующее решение было принято на сегодняшней сессии ПАСЕ.

"Это следует из сегодняшнего решения группы либералов, которая единогласно поддержала его кандидатуру в президенты ПАСЕ. Полномочия действующего президента Ассамблеи Мари-Лилиан Паскье заканчиваются в январе следующего года и право предложить кандидатуру президента переходит к группе либералов (ALDE)", - сообщил он .

Дамс является членом бельгийской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы с 2007 года. Входит в группу Альянса либералов и демократов для Европы. В данное время он является членом Комитета по правовым вопросам и правам человека; Комитета по политическим вопросам и демократии; Комитета по институциональным вопросам.

Также он был членом Комитета по выполнению обязанностей и обязательств государствами - членами Совета Европы. В этом качестве он выступал докладчиком Ассамблеи Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Напомним, сессия ПАСЕ пройдет с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Украинская сторона не будет участвовать в сессии в знак протеста из-за возвращения РФ без выполнения требований резолюций Ассамблеи.