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Espreso.tvСпортВладелец Louis Vuitton может приобрести знаменитый футбольный клуб

Владелец Louis Vuitton может приобрести знаменитый футбольный клуб


фото: corrieredellosport.it
Владелец бренда Louis Vuitton Бернар Арно может стать новым владельцем "Милана"

Об этом сообщает ilmessaggero.it.

Легендарный итальянский футбольный клуб "Милан" может приобрести президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Французский бизнесмен планирует заплатить за клуб более 1 миллиарда евро. Продажа "Милана" может состояться уже весной.

В нынешнем сезоне "Милан" идет шестым, а клубом владеет американский инвестиционный фонд Elliott Management.

  • Бернар Арно занимает третье место в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 94,6 миллиарда долларов.
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