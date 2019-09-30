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Espreso.tvМирРоссийский "советник" президента ЦАР обвинил Ходорковского в гибели журналистов

Российский "советник" президента ЦАР обвинил Ходорковского в гибели журналистов

Валерий Захаров, который официально занимает должность "советника" президента Центральноафриканской республики по национальной безопасности, обвинил оппозиционного к Кремлю предпринимателя Михаила Ходорковского в гибели в стране трех российских журналистов

Об этом он заявил, общаясь с сотрудниками российского пропагандистского канала "Россия-1".

"Провокация, да, конечно, хотел организовать. Но его провокация привела к трагедии на самом деле. Это его вина. Товарища Ходорковского, в первую очередь", - заявил Захаров.

Неизвестно, кем на самом деле является Валерий Захаров, чем он занимается и чьи интересы представляет в Центральноафриканской республике. Однако независимые российские журналисты неоднократно подчеркивали, что реальная власть в стране принадлежит структурам, связанным с ППК "Вагнера", созданным близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным.

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР в июле 2018 года. Они расследовали деятельность частной военной компании Вагнера в рамках проекта, финансируемого Центром управления расследованиями антикремлевского политика Михаила Ходорковского. Их тела нашли 30 июля сотрудники миссии ООН на дороге в 23 километрах от города Сибю.

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