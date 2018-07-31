В ЦАР убили трех журналистов, которые снимали фильм о ЧВК "Вагнер"

31 июля, 2018, 19:07

В Центральноафриканской Республике на блокпосту были убиты трое граждан России

Об этом сообщает AFP.

По данным источников AFP, россияне были убиты на блокпосте неизвестными вооруженными людьми. Тела погибших доставлены на базу миссии ООН в Сибутами.

Российские СМИ уточняют, что убитые - Александр Расторгуев, Кирилл Радченко и Орхан Джемаль - снимали фильм про российскую частную военную компанию "Вагнер".

По данным МИД России, в ЦАР были отправлены 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих. Под гражданскими инструкторами вероятно имеется в виду одна из ЧВК. Ранее, в марте 2018 года, Россия пообещала бесплатно помочь ЦАР оружием, боеприпасами и направить инструкторов.

О присутствии военных ЧВК "Вагнер" в Центральноафриканской Республике ранее писали ряд СМИ, в частности, "Новая газета". ЧВК "Вагнер" якобы конкурировала с ПГК "Патриот" зв контракт на охрану золотоискателей. При этом ПГК "Патриот" вероятно связана с Минобороны РФ.

"Мы делали вместе проект по ЦАР. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз. Правда, очень трудно говорить, это мои друзья", - сказал ВВС главный редактор Центра управления расследованием Андрей Коняхин.

Российское издание "Интерфакс" со ссылкой на источник в полиции ЦАР сообщил, что убийство было совершено, предположительно, с целью ограбления.

Источники AFP сообщали, что у двух убитых были пресс-карты российского издания "Известия", однако в пресс-службе изданию заявили, что их сотрудников на территории ЦАР в последнее время не было.

В МИД России сообщили, что на место событий выехали российские дипломаты, которые должны подтвердить личности погибших.