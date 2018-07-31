В ЦАР убили трех журналистов, которые снимали фильм о ЧВК "Вагнер"
Об этом сообщает AFP.
По данным источников AFP, россияне были убиты на блокпосте неизвестными вооруженными людьми. Тела погибших доставлены на базу миссии ООН в Сибутами.
Российские СМИ уточняют, что убитые - Александр Расторгуев, Кирилл Радченко и Орхан Джемаль - снимали фильм про российскую частную военную компанию "Вагнер".
По данным МИД России, в ЦАР были отправлены 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих. Под гражданскими инструкторами вероятно имеется в виду одна из ЧВК. Ранее, в марте 2018 года, Россия пообещала бесплатно помочь ЦАР оружием, боеприпасами и направить инструкторов.
О присутствии военных ЧВК "Вагнер" в Центральноафриканской Республике ранее писали ряд СМИ, в частности, "Новая газета". ЧВК "Вагнер" якобы конкурировала с ПГК "Патриот" зв контракт на охрану золотоискателей. При этом ПГК "Патриот" вероятно связана с Минобороны РФ.
"Мы делали вместе проект по ЦАР. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз. Правда, очень трудно говорить, это мои друзья", - сказал ВВС главный редактор Центра управления расследованием Андрей Коняхин.
Российское издание "Интерфакс" со ссылкой на источник в полиции ЦАР сообщил, что убийство было совершено, предположительно, с целью ограбления.
Источники AFP сообщали, что у двух убитых были пресс-карты российского издания "Известия", однако в пресс-службе изданию заявили, что их сотрудников на территории ЦАР в последнее время не было.
В МИД России сообщили, что на место событий выехали российские дипломаты, которые должны подтвердить личности погибших.
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