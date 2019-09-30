 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Новая почта" протестует против законов о кассовых аппаратах, который может подписать Зеленский

"Новая почта" протестует против законов о кассовых аппаратах, который может подписать Зеленский


фото: facebook
Руководитель украинской компании "Новая почта" считает, что подписание президентом Украины Владимиром Зеленским принятых Верховной Радой законов 1053-1 и 1073 является угрозой для бизнеса

Об этом один из совладельцев "Новой почты" Владимир Поперешнюк сообщил в фейсбуке.

"Я категорически против введения законов 1053-1, 1073 и любых других, затрудняющих работу предпринимателей. Тотальную фискализацию и возврата налоговой полиции у нас хитро называют детенизацией. К сожалению, не все понимают, что на самом деле чиновники таким образом залезают в кошельке украинцам и пытаются сделать их еще более пустыми. И куда уж больше? Мы и без этого - самая бедная страна Европы", - написал он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

30 сентября, 2019 понедельник

29 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать