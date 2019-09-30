"Новая почта" протестует против законов о кассовых аппаратах, который может подписать Зеленский

30 сентября, 2019, 14:22

Руководитель украинской компании "Новая почта" считает, что подписание президентом Украины Владимиром Зеленским принятых Верховной Радой законов 1053-1 и 1073 является угрозой для бизнеса

Об этом один из совладельцев "Новой почты" Владимир Поперешнюк сообщил в фейсбуке.

"Я категорически против введения законов 1053-1, 1073 и любых других, затрудняющих работу предпринимателей. Тотальную фискализацию и возврата налоговой полиции у нас хитро называют детенизацией. К сожалению, не все понимают, что на самом деле чиновники таким образом залезают в кошельке украинцам и пытаются сделать их еще более пустыми. И куда уж больше? Мы и без этого - самая бедная страна Европы", - написал он.